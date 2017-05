Prey non avrà una demo su PC, ecco perchè

Parlando ai microfoni di AusGamer,diha confermato che la demo dinon arriverà su PC, la versione dimostrativa è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One ma non ci sono piani per portarla su piattaforma Windows.

Le motivazioni alla base di questa scelta sono state illustrate dal Creative Director di Arkane Studios: "Purtroppo è una questione legata alle nostre risorse interne. Non potevamo realizzare una demo per tutte le piattaforme, abbiamo quindi deciso di pubblicare una versione di prova su console, del resto i giocatori PC possono acquistare il gioco su Steam e richiedere un rimborso entro le due ore dal primo avvio nel caso il prodotto non abbia soddisfatto del loro aspettative. Questa possibilità non è disponibile su Xbox One e PS4, di conseguenza ne abbiamo tenuto conto al momento di scegliere le piattaforme sui cui lanciare la demo."

Prey sarà disponibile dal 5 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, Bethesda ha pubblicato nelle scorse ore la colonna sonora ufficiale del gioco, ora ascoltabile su Spotify, Apple Music, iTunes e Google Play Music.