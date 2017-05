è la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store: da oggi e fino al prossimo 8 giugno sarà possibile acquistare il gioco al prezzo di 49.99 euro anzichè 69.99 euro, con uno sconto pari al 28% sul prezzo di listino.

La promozione è valida per tutti gli iscritti al PlayStation Network, non sono previsti sconti aggiuntivi per gli abbonati PlayStation Plus. Prey è stato pubblicato il 5 maggio scorso, il nuovo gioco di Bethesda e Arkane Studios è stato accolto positivamente dalla critica, la quale ha lodato il comparto narrativo e i principali aspetti legati al gameplay. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Prey.