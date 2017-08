Prey: nuova versione di prova e sconto del 50% su tutte le piattaforme

hanno oggi annunciato la disponibilità di una nuova versione di prova dedicata a, titolo disponibile dallo scorso maggio ampiamente lodato dalla critica specializzata.

Questa nuova versione Trial del gioco arriverà anche su PC, oltre che su PS4 e Xbox One, e andrà a rimpiazzare la demo resa disponibile diversi mesi fa per le edizioni console. Per quanto riguarda i contenuti che sarà possibile provare con mano, non sembrano esserci grossi cambiamenti rispetto alla vecchia demo, in quanto saremo limitati nuovamente all'esplorazione della prima area di gioco.

In aggiunta, è stato confermato uno sconto del 50% sul prezzo di listino del titolo valido su tutte le piattaforme. Ogni progresso raggiunto nella versione di prova sarà automaticamente trasferito nella versione definitiva del gioco, nel caso decideste di acquistarla.

Prey è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. In cima trovate un nuovo trailer pubblicato in occasione dell'annuncio.