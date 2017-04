Prey: un nuovo trailer per celebrare l'Earth Day

celebra l'Earth Day con un nuovo trailer diintitolato "Recycle Everything": il video mostra come si possono riciclare gli oggetti trovati all'interno del gioco per costruire nuove attrezzature utili. Ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Questo sistema di "riciclaggio" presente in Prey ci permette di tramutare le nostre risorse in attrezzature e strumenti utili, attraverso un macchinario in cui dobbiamo inserire i rifiuti che vogliamo scartare. Nel video si può vedere uno speciale tipo di granata (Recycler Charge) che trasforma in risorse riciclabili tutti gli oggetti che ricadono nel suo raggio di azione. Insomma, Arkane Studios vuole trasmetterci un messaggio in occasione dell'Earth Day: riciclare è importante e utile.

Ricordiamo che Prey uscirà il 5 Maggio su PC, Xbox One e Playstation 4. Nell'attesa, gli utenti console avranno l'opportunità di provare una demo a partire dal 27 Aprile.