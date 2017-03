Prey: nuovo video dedicato ad armi e poteri

ha pubblicato un nuovo video diintitolato "", che mostra alcuni tra i molteplici usi delle armi, degli oggetti e delle abilità che avrai a disposizione per affrontare gli alieni Typhon.

Potresti essere l'ultima speranza dell'umanità a bordo di Talos I, ma potrai contare su un arsenale di armi formidabili e di poteri incredibili per sconfiggere la minaccia Typhon. Toccherà a te fermare l'invasione aliena e garantire un futuro al genere umano... un gioco da ragazzi. Avrai a disposizione ben 24 potenziamenti umani e 20 poteri alieni, senza contare i relativi miglioramenti. In Prey non esisteranno due Morgan identici, né due esperienze di gioco uguali.

Oltre ad abilità tipicamente umane, come Hacking, Sollevamento, Riparazione e Armaiolo (che migliorano le capacità innate di Morgan), avrete accesso a tre alberi di abilità Typhon. Considerate che apprendere questo tipo di abilità comporta dei rischi. Dopo aver installato le abilità aliene, le torrette della stazione vi considereranno una minaccia e rischierete di essere braccati dal temibile e imponente incubo Typhon. Tuttavia, bisogna ammettere che questi rischi valgono l'eccezionale potenza delle abilità aliene. Date un'occhiata all'elenco completo dei poteri alieni e cominciate a pensare come potrebbe essere il vostro o la vostra Morgan e come intendete affrontare l'invasione e salvare il mondo.

In uscita in tutto il mondo venerdì 5 maggio per Xbox One, PlayStation 4 e PC, Prey è l'attesissimo gioco d'azione fantascientifico in prima persona sviluppato da Arkane Studios, i creatori del "Gioco dell'anno 2012" Dishonored e dell'acclamato seguito Dishonored 2.