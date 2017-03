Prey: Nuovo video dedicato alla TranStar e la ricerca sui Typhon

ha pubblicato oggi un nuovo video diintitolato "La Ricerca sui Typhon". Il filmato permette di dare un primo sguardo alla squadra di ricerca suidellaper conoscere gli alieni che hanno invaso la stazione spaziale.

Qualcosa è andato storto su Talos I. Quello che era cominciato come un esperimento mirato a migliorare l'umanità si è trasformato in un'infestazione su vasta scala dei Typhon, alieni tenuti in cattività a bordo della stazione spaziale stessa. I Typhon non sono soltanto una razza votata alla distruzione della razza umana, ma anche creature misteriose e con un ecosistema particolarmente evoluto. Nei panni di Morgan Yu, protagonista di questi esperimenti, dovrai affrontare l'invasione e salvare la Terra.

Disponibile da venerdì 5 maggio per Xbox One, PlayStation 4 e PC, Prey è il nuovo gioco d'azione in soggettiva fantascientifico di Arkane Studios, creatore dell'acclamata serie Dishonored, che comprende il Gioco dell'Anno 2012 e il recente e acclamato seguito, Dishonored 2.