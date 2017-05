Uscita la scorsa settimana su PC, la patch 1.02 diè ora disponibile per il download anche su PlayStation 4: questo update risolve il problema della latenza dei controlli e rimuove un glitch che permetteva di ottenere oggetti infiniti.

Ioltre, viene corretto un problema in grado di corrompere definitivamente i salvataggi del gioco. L'aggiornamento pesa 400 MB e vi consigliamo caldamente di scaricarlo appena possibile, l'arrivo della patch è previsto su Xbox One nel corso della settimana odierna, non ci sono però al momento dettagli più precisi a riguardo.