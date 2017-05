Prey: i primi 60 minuti di gameplay della versione PC

è finalmente disponibile nei negozi e per l'occasione, in attesa della recensione, vi abbiamo mostrato su Twitch i primi 60 minuti di gameplay tratti dalla versione PC del nuovo gioco di. In apertura trovate la replica della trasmissione andata in onda su Twitch il 5 maggio 2017.

In Prey, i giocatori si risveglieranno a a bordo di Talos I, stazione spaziale che orbita intorno alla luna nel 2032. Indosserete i panni dell'oggetto di un esperimento destinato a cambiare l’umanità, almeno in teoria perchè le cose prenderanno presto una brutta piega... Prey è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.