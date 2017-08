Prey: primi dettagli sulla patch 1.05 in arrivo su PC nelle prossime ore

hanno pubblicato il changelog (in lingua inglese) della patch 1.05 di, in arrivo entro la fine della settimana su PC e prossimamente anche su Xbox One e PlayStation 4.

Questo update non include nuovi contenuti ma si limita a correggere circa trenta diversi bug, tra cui glitch legati all'IA, alle armi e al comparto tecnico, la lista completa delle novità e delle migliorie è disponibile su Steam a questo indirizzo. Prey è stato pubblicato lo scorso mese di maggio su Windows, Xbox One e PlayStation 4, accolto positivamente dalla critica, il titolo di Arkane Studios non sembra aver riscosso il successo sperato dal publisher Bethesda.