Prey: i problemi di input lag su PS4 verranno risolti al lancio

Come vi abbiamo anticipato neltra le versioni, la demo disoffre di alcuni problemi di input lag sulla console. Un portavoce di, per fortuna, ha confermato che questo difetto verrà risolto entro il lancio del gioco, previsto per il prossimo 5 Maggio.

Per chi non fosse familiare con questo tipo di problema, l'input lag non è altro che il ritardo percepito nei comandi. Curiosamente, il difetto si è presentato solo su Playstation 4, visto che la demo su Xbox One non ha manifestato nessun tipo di ritardo nei controlli impartiti dai giocatori. Per fortuna il problema verrà risolto con un fix che sarà pubblicato insieme al lancio del gioco: la conferma è arrivata su Neogaf da un Community Lead di Bethesda.

Prey uscirà il 5 Maggio su PC, Xbox One e Playstation 4. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.