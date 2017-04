Prey: pubblicata la lista completa degli obiettivi - spoiler

Sul sito ufficiale dedicato a Prey, avventura horror fantascientifica in prima persona sviluppata da Arkane Studios, è stata pubblicata un'immagine che riporta la lista completa degli obbiettivi ottenibili. Vi avvisiamo che quanto segue potrebbe essere soggetto a spoiler sulla trama di gioco.

Se siete sensibili agli spoiler e desiderate svelare da soli la campagna di Prey, vi suggeriamo di non consultare l'immagine allegata alla notizia. La prima ora del titolo di Arkane Studios è già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 sotto forma di demo, e Bethesda ha inoltre annunciato le date nelle quali sarà possibile effettuare il preload del gioco, i requisiti per i giocatori Personal Computer e le dimensioni delle edizioni console.

Come confermato dal Game Director, Raphael Colantonio, Prey godrà di contenuti aggiuntivi post lancio. Il titolo uscirà il 5 maggio su PC e console.