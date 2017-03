Prey: pubblicato il nuovo video Giocare con i Poteri

: Inavrai bisogno di più del tuo buon senso per sconfiggere gli alieni Typhon che minacciano di distruggere l’umanità. Ma perché fermarsi ai gadget e alle armi che puoi trovare su Talos I?

Morgan Yu, l’ultima – e sola – speranza del genere umano ha infatti la possibilità di “installare” su di sé un’ampia gamma di abilità umane e aliene. Sia che ti focalizzi su poteri solo umani che ti permettono di correre più velocemente o saltare più in alto o se preferisci provare la miriade di abilità dei Typhon solo una cosa è certa: Prey offre ai giocatori un ampio ventaglio di modi per sterminare gli alieni. Questi poteri faranno la differenza nella tua missione per salvare il mondo.

In uscita in tutto il mondo venerdì 5 maggio 2017 per Xbox One, PlayStation 4 e PC, Prey è l'attesissimo gioco d'azione fantascientifico in prima persona sviluppato da Arkane Studios, i creatori del "Gioco dell'anno 2012" Dishonored e dell'acclamato seguito Dishonored 2.