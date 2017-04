Prey: pubblicato il nuovo video Laboratori Hardware

: Insei l'unica e ultima speranza per impedire alla minacciaa bordo della stazione spazialedi distruggere l'umanità. Oltre a un'ampia gamma di abilità umane e aliene, avrai a disposizione un arsenale di strumenti e armi per fermare l'invasione aliena...

Guarda il nuovo video tratto dagli archivi dei laboratori hardware della TranStar e scopri di più sugli oggetti che vengono costruiti su Talos I, un posto pericoloso, ma gli strumenti prodotti dai laboratori hardware ti daranno una possibilità in più contro i temibili Typhon.

In arrivo venerdì 5 maggio su Xbox One, PlayStation 4 e PC, Prey è l'attesissimo gioco d'azione fantascientifico in soggettiva di Arkane Studios, i creatori della famosa serie Dishonored, che comprende il Gioco dell'Anno 2012 e il suo acclamato seguito, Dishonored 2.