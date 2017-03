Prey: pubblicato il nuovo video "Solo Morgan Yu può salvare il mondo"

: Insei l'ultima e unica speranza dell'umanità. Ma chi sei veramente? Quali armi, poteri e abilità userai? Che scelte compirai? E chi sono le altre persone a bordo di Talos I?risponde a questa e altre domande nel nuovo video intitolato "".

Grazie a notevoli armi e poteri, indosserai l'uniforme TranStar di Morgan Yu per esplorare una stazione spaziale infestata dagli alieni e salvare l'umanità. Ma mentre proteggi l'umanità dalla minaccia dei Typhon a bordo di Talos I dovrai anche fare i conti con la tua identità. All'inizio, Morgan è un vero e proprio enigma, che svelerai attraverso le tue scelte e le tue azioni. Salverai i superstiti su Talos I? Sceglierai di impiegare poteri alieni alterando la tua natura? E, a livello più pratico, come sopravvivrai alla minaccia letale dei Typhon che ti danno la caccia? Ogni decisione presa può influenzare lo svolgimento dell'intero gioco.

Previsto per la pubblicazione in tutto il mondo venerdì 5 maggio per Xbox One, PlayStation 4 e PC, Prey è l'attesissimo gioco d'azione fantascientifico in soggettiva di Arkane Studios, i creatori della famosa serie Dishonored, che comprende il Gioco dell'Anno 2012 e Dishonored 2.