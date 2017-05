Prey: pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa

Nella giornata di oggi,ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a, titolo sviluppato dalla software house francesedisponibile da pochi giorni su PC, PS4 e Xbox One.

Con il nuovo trailer (che vi abbiamo riportato in testata), Prey si fregia dei riconoscimenti della stampa internazionale, che ha riconosciuto nel titolo di Arkane un'esperienza soddisfacente sotto molteplici punti di vista.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Prey è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. I possessori di PS4 e Xbox One possono provare il titolo con una demo gratuita, nel mentre dopo la patch 1.2 è stato nuovamente scoperto un metodo per craftare oggetti infiniti.