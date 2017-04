Prey: requisiti PC, peso su console e date per il preload

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di Prey, Arkane Studios e Bethesda hanno svelato i requisiti PC necessari per godere al meglio del loro nuovo titolo. Ulteriori dettagli segnalano la disponibilità per il preload e le dimensioni su PlayStation 4 e Xbox One.

Per prima cosa, vi elenchiamo i requisiti minimi e consigliati per Prey:

Requisiti minimi

CPU: Intel i5-2400, AMD FX-8320

Intel i5-2400, AMD FX-8320 GPU: GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB Memoria: 8 GB

Requisiti consigliati

CPU: Intel i7-2600K, AMD FX-8350

Intel i7-2600K, AMD FX-8350 GPU: GTX 970 4GB, AMD R9 290 4GB

GTX 970 4GB, AMD R9 290 4GB Memoria: 16 GB

Su console PlayStation 4, Prey avrà una dimensione di 42GB, mentre su Xbox One 38GB. Come dichiarato dalla stessa Bethesda, il peso effettivo del gioco sarà inferiore a quanto indicato, poiché le dimensioni comunicate saranno comprensive dell'ormai immancabile day-one patch.

Per quanto riguarda il preload, i giocatori PC potranno iniziare a scaricare il titolo a partire dal 3 maggio, riportiamo qui sotto invece le date per le versioni console:

PlayStation 4

Europa: a mezzanotte del 29 aprile

America: a mezzanotte (EST) del 28 aprile

Xbox One

Globale: alle ore 7:00 locali del 27 aprile

Prey uscirà il 5 maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4; su console è già disponibile la demo con la prima ora di gioco.