Prey, RIME, Injustice 2 e The Surge tra i giochi più attesi di Maggio 2017 per PC, PS4 e Xbox One

si preannuncia un mese forse non particolarmente ricco a livello quantitativo anche se la qualità delle produzioni in arrivo non lascia spazio a dubbi riguardo al fatto che giocheremo tanto, tantissimo...

Nei prossimi trenta giorni i possessori di PC, Xbox One e PlayStation 4 potranno mettere le mani su titoli come Prey, MXGP 3, The Surge, Injustice 2, Farpoint per PlayStation VR, RIME, Get Even e Impact Winter. Tanta carne al fuoco anche per gli utenti Nintendo, grazie alle uscite di Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, Ultra Street Fighter II the Final Challengers, Disgaea 5 Complete Edition e Minecraft per Switch.