Con la patch 1.2,aveva corretto, tra le altre cose, un glitch grazie al quale i giocatori potevano sfruttare il Riciclatore presente all'interno del gioco per creare oggetti infiniti. Non è passato molto tempo prima che qualcuno scovasse un nuovo metodo poco convenzionale per sfruttare il sistema di crafting del titolo.

Un utente reddit ha infatti escogitato un nuovo modo per riuscire a creare una serie infinita di oggetti: in testata trovate un video (purtroppo girato in off-screen) che vi mostra passo per passo come procedere, in caso foste interessati.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Prey è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate una guida per tutte le password, combinazioni e codici terminali.