Prey: svelato il peso della versione Xbox One

La pagina del marketplacededicata aha svelato il peso del gioco: stando alla descrizione riportata sul sito Microsoft, la versionedel nuovo FPS dioccuperà 36.51 GB di spazio.

Nell'attesa che Prey venga pubblicato il prossimo 5 Maggio su PC, Xbox One e Playstation 4, potete dare un'occhiata alla nostra Videoanteprima del gioco, a un'intervista in cui Arkane Studios parla delle fonti di ispirazione dietro il progetto e a un video gameplay di 25 minuti che mostra un combattimento contro un boss (attenzione agli spoiler). Se invece non vedete l'ora di provare il gioco con mano, vi ricordiamo che il 27 Aprile verrà pubblicata la demo di Prey su Xbox One e Playstation 4.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.