Prey: trailer di lancio del nuovo gioco di Arkane Studios

: Bethesda Softworks ha pubblicato il trailer di lancio di Prey, nuovo gioco di Arkane Studios in arrivo il prossimo 5 maggio in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Prey è il nuovo gioco d'azione fantascientifico in soggettiva di Arkane Studios che sarà disponibile in tutto il mondo da Venerdì 5 maggio su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Inoltre a una demo gratuita di Prey è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, per consentire ai fan di salire a bordo di Talos I e giocare la prima ora del gioco in attesa della sua pubblicazione.

La demo di Prey: Prima Ora ti porrà nei panni di Morgan Yu, capo scienziato a bordo di Talos I impegnato in una ricerca scientifica che cambierà per sempre l'umanità. Quello che era iniziato come un normale primo giorno di lavoro prenderà ben presto una piega oscura. Ti ritroverai da solo a bordo di Talos I, una sfarzosa struttura di ricerca interstellare, ora abbandonata. Letali alieni hanno invaso la stazione spaziale e stanno dando la caccia ai membri superstiti dell'equipaggio... compreso te. Se queste creature dovessero raggiungere la Terra, la vita così come la conosciamo avrebbe termine. Toccherà a te svelare i misteri di Talos I e proteggere il mondo dalla minaccia dei Typhon