Prey: la valutazione dell'ESRB svela qualche nuovo dettaglio sul gioco

L'ha valutato, il nuovo gioco di. Proprio grazie alla descrizione dell'ESRB scopriamo alcuni nuovi dettagli sul titolo, classificato con il rating "M", ovvero adatto solamente ad un pubblico maturo.: quanto riportato potrebbe contenere spoiler sulla trama e le sequenze di gameplay.

Questa la descrizione riportata: "Prey è uno sparatutto in prima persona nel quale i giocatori vestiranno i panni di Morgan Yu, uomo che si risveglia dopo alcuni anni in una stazione spaziale infestata da alieni e altre strane creature. I giocatori dovranno completare missioni e obiettivi utilizzando armi futuristiche e abilità per uccidere i sopravvissuti ostili e gli alieni. Il gioco presenta spari realistici, effetti di sangue durante i combattimenti ed esplosioni. Alcune ambientazioni sono piene di sangue e cadavere, in una sequenza, un personaggio muore a causa di un colpo di pistola alla testa e un secondo verrà impalato dai tentacoli di un gigantesco alieno. Nel corso dell'avventura, sarà possibile ubriacarsi, occasionalmente sono presenti alcune parolacce."

Ricordiamo che Prey uscirà il 5 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.