Prey: vendite al di sotto delle aspettative nel Regno Unito?

Secondo un report pubblicato su NeoGAF e basato su alcune stime effettuate elaborando i dati diffusi da GFK Chart-Track,avrebbe venduto tra le 17.000 e le 25.000 copie al lancio nel Regno Unito, un risultato non particolarmente positivo per un prodotto Tripla A sostenuto da una campagna di marketing aggressiva.

I numeri in questione non sono ufficiali e devono essere presi con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite. I dati risultano di molto inferiori rispetto a quelli ottenuti da altri titoli Bethesda al lancio nel Regno Unito, come Dishonored (72.000 unità), DOOM (63.000), Dishonored 2 (42.000) e Wolfenstein The New Order (82.000).

Prey ha debuttato al secondo posto della classifica inglese, preceduto solo da Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch. Al momento, il publisher non si è pronunciato riguardo al successo di Prey, ricordiamo che il gioco è disponibile dal 5 maggio scorso su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.