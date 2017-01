Prey: la versione PC non avrà gli stessi problemi di Dishonored 2 al lancio

Il lancio disu PC è stato funestato da alcuni problemi di performance, poi risolti grazie a numerosi aggiornamenti. Accadrà lo stesso con? Quasi certamente no, stando alle parole di Raphael Colantonio e Ricardo Bare di

I due, intervistati da Game Informer USA, hanno dichiarato di essere al lavoro per ottimizzare la versione PC di Prey ed evitare quindi il ripetersi di quanto accaduto con Dishonored 2: "Purtroppo il lancio di Dishonored II su PC non è stato semplice. Le configurazioni sono davvero tante e può capitare che un gioco non funzioni a dovere al lancio, questo è quello che è successo con il nostro ultimo titolo ma adesso la situazione è stata risolta grazie ad alcune patch. Stiamo lavorando per fare in modo che la versione Windows di Prey sia perfetta al lancio, abbiamo dedicato al massima attenzione alla fase di ottimizzazione e ai test sulle varie configurazioni."

Prey è attualmente atteso per la primavera del 2017 su Windows, Xbox One e PlayStation 4, la data di lancio però non è ancora stata resa nota.