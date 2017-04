Prey: Video Anteprima del nuovo gioco degli autori di Dishonored e Dishonored 2

promette di essere uno dei giochi più interessanti di quest’anno. Gli ingredienti, del resto, sembrano essere quelli giusti: una trama intrigante e sfaccettata, un gameplay incredibilmente vario e intelligente, e un comparto tecnico di tutto rispetto.

Il secondo hands-on con Prey, quindi, non solo ha confermato le ottime impressioni del nostro primo test, ma ci ha offerto ulteriori motivi per attendere con trepidazione l’uscita del gioco, prevista il prossimo 5 maggio su PC, PlayStation e Xbox One.