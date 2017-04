Prey: un video gameplay di 25 minuti ci svela un boss - spoiler

Lo YouTuber theRadBrad ha recentemente condiviso un video gameplay di 25 minuti dedicato a Prey che mostra uno scontro con il boss Nightmare. Trattandosi di uno dei personaggi che popoleranno la campagna di gioco, vi avvisiamo che quanto riportato contiene spoiler.

Il contenuto è stato concesso in esclusiva da Bethesda per il canale YouTube di theRadBrad; la sessione di gioco, che potete consultare in testa alla notizia, culmina nello scontro con il boss Nightmare. Nella giornata di oggi, Arkane Studios ha inoltre pubblicato un video sugli strumenti prodotti dai laboratori TranStar.

Prey uscirà il 5 maggio su Xbox One, PlayStation 4 e PC.