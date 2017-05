Anche il sistema di protezione diè stato ufficialmente violate: nelle scorse ore, il DRM Denuvo utilizzato per proteggere il nuovo gioco diè stato craccato, dopo dieci giorni dal lancio del gioco, lo stesso lasso di tempo impiegato per violare il sistema di protezione di

Nei mesi scorsi vi abbiamo segnalato anche i casi di Resident Evil VII Biohazard e NieR Automata, la cui protezione è stata violata pochi giorni dopo il lancio mentre per quanto riguarda DOOM i pirati hanno impiegato qualche mese prima di scoprire il punto debole del DRM. Al momento non è chiaro se Bethesda e Arkane Studios rimuoveranno la protezione da Prey, restiamo in attesa di eventuali notizie in merito.