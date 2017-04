Prey: visita guidata di Talos 1

: Ingli alieni sono sfuggiti al contenimento e hanno invaso Talos I. Ma il gioco non ruota soltanto intorno allo scontro con gli alieni o all'epico viaggio per scoprire chi sei veramente e come fare a salvare l'umanità dalla minaccia dei Typhon. Ruota anche intorno alla stazione spaziale stessa...

Simbolo delle sfrenate ambizioni dell'umanità, Talos I è piena di segreti da scoprire e si rivelerà presto un pericolo a sé. Dalla sontuosa lobby ai cunicoli di servizio della stazione spaziale, Talos I ti riserverà qualcosa di diverso dietro ogni angolo. Fin dall'inizio, potrai esplorare tutta la stazione nell'ordine che preferisci. Nei panni di Morgan Yu, potrai muoverti liberamente per Talos I e tornare nelle aree precedentemente esplorate in cerca di cambiamenti dovuti all'evolversi della trama... o alle azioni da te compiute. Inoltre, potrai uscire nello spazio e volare a gravità zero, sfruttando l'esterno della stazione per spostarti tra le varie zone di Talos I o per cercare ulteriori segreti celati nello spazio.



Previsto in tutto il mondo per venerdì 5 maggio su Xbox One, PlayStation 4 e PC, Prey è l'attesissimo gioco d'azione fantascientifico in soggettiva di Arkane Studios, i creatori della premiata serie Dishonored, che comprende il Gioco dell'Anno del 2012 e l'acclamato seguito, Dishonored 2. Inoltre, a partire dal 27 aprile sarà disponibile una demo gratuita di Prey per PlayStation 4 e Xbox One, che ti permetterà di salire a bordo di Talos I e affrontare la prima ora di gioco.