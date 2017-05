Prey: i voti delle prime recensioni internazionali sono positivi

è disponibile da oggi nei negozi e come di consueto iniziano ad arrivare i primi voti delle recensioni pubblicate sulle principali testate internazionali. I pareri sul nuovo gioco disono ancora pochi perchè il publisher Bethesda non ha infatti inviato copie promo prima del lancio.

Tra i primi voti segnaliamo quelli di Press Start (9/10), Attack of the Fanboy (4.5/5), Gadgets 360 (9/10) e GamePro Germania (85/100). PCGamesN ha invece promosso il comparto tecnico della versione PC mentre la recensione completa non è ancora stata pubblicata sulle pagine della testata.

Al momento, i giudizi iniziali sembrano essere decisamente positivi, il Metascore non è ancora stato elaborato, restiamo in attesa di ulteriori recensioni per avere un quadro più completo della situazione. Nei prossimi giorni pubblicheremo la recensione di Prey anche sulle pagine di Everyeye.it, continuate a seguirci per tutte le novità in merito.