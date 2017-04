Prezzo Xbox Scorpio: quanto dovrebbe costare la nuova console Microsoft?

Come sappiamo,non ha ancora svelato il prezzo dima in tanti hanno provato a ipotizzare il costo della nuova console, basandosi sui prezzi dei singoli componti e sulle attuali condizioni di mercato. Ma quale dovrebbe essere, realisticamente, il giustosecondo voi?

In queste settimane si è passati dai 399 euro del rivenditore spagnolo XtraLife ai 700 dollari ipotizzati dall'analista Lewis Ward di IDC. Microsoft, dal canto suo, si è sempre limitata a dichiarare che Scorpio sarà una console di fascia Premium e come tale il prezzo finale non sarà economico, ma certamente non andrà troppo oltre rispetto a quanto siamo stati abituati a pagare in questi anni per una nuova piattaforma. Facile ipotizzare, al momento, un costo di 499 dollari/euro ma c'è chi punta verso il basso, ipotizzando un prezzo di listino di 399 o 449 dollari/euro, magari in bundle con un gioco capace di mostrare sin da subito le potenzialità di Scorpio.

Al momento è bene ribadire come quanto riportato sia solamente frutto di ipotesi e speculazioni, tuttavia vogliamo sapere da voi quale potrebbe essere il costo ideale di Scorpio, considerando non solo le specifiche tecniche ma anche l'attuale situazione del mercato console, che vede Sony saldamente in testa con PlayStation 4 e una Nintendo in gran forza grazie al successo di Switch.