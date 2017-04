Prime immagini di Call of Duty WWII

ha diffuso le prime immagini ufficiali di, nuovo episodio della serie sviluppato dae in arrivo nei negozi il prossimo 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Call of Duty WWII sarà ambientato in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il 1944 e il 1945, tra gli eventi giocabili confermati troviamo anche lo Sbarco in Normandia. Oltre alla campagna, viene confermata la presenza del multiplayer co-op, maggiori dettagli sulle modalità multigiocatore verranno rivelati all'E3 di Los Angeles, in programma a giugno.

Il lancio di Call of Duty World War 2 sarà anticipato da una Closed Beta che partirà nei prossimi mesi, maggiori dettagli arriveranno durante l'estate.