Prime immagini e informazioni per Code Vein, il nuovo action-RPG di Bandai Namco

L'ultimo numero di Famitsu include svariate immagini e alcune interessanti informazioni di, nuovo gioco di ruolo action firmatoe sviluppato dallo stesso team che si è occupato di

Come abbiamo già scoperto recentemente, il gioco è ambientato in un futuro post-apocalittico in cui la Terra è stata devastata dai cosiddetti "aculei del giudizio". I giocatori indosseranno i panni dei Revenants, vampiri dotati di superpoteri che hanno perso gran parte della loro memoria. Nel corso dell'avventura saremo chiamati a esplorare la terra di Vein allo scopo di scoprire la storia dietro la nascita dei Revenants e la causa della rovina del mondo. Per fare ciò, dovremo affrontare i "Lost", ovvero ex vampiri trasformatisi in mostri. I Revenant si serviranno dei Blood Veils, equipaggiamento speciale che permette di assorbire il sangue dei Lost e dunque utilizzare il suo potere per eseguire attacchi speciali oppure ottenere bonus passivi. Lasciandovi alla visione della galleria di seguito, ricordiamo che Code Vein debutterà nel 2018. Al momento non sono state rese note le piattaforme di riferimento, ma è probabile che ne sapremo di più in occasione del reveal uffciale, fissato per domani.