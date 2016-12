Primi dettagli su Project Re Fantasy, il nuovo RPG di Atlus

Tramite le pagine di Famitsu sono stati svelati i primi dettagli sul nuovo RPG di, conosciuto con il nome in codice. Il gioco sarà annunciato ufficialmente il 23 dicembre ma la nota rivista giapponese ha rivelato in anteprime alcune informazioni.

Project Re Fantasy è in fase di sviluppo presso Studio Zero, un nuovo team interno di Atlus capitanato da Katsura Hasino (direttore della serie Persona) e che può contare sulla presenza di personalità come Shigenori Soejima (artista) e Shoji Meguro (compositore e musicista).

Famitsu ha intervistato il direttore di Atlus Naota Hiraoka e Katsura Hasino, i quali hanno parlato di un progetto su larga scala, la compagnia crede fortemente nelle potenzialità di Project Re Fantasy e l'obiettivo è quello di trasformare il gioco in un franchise di grande successo. Il gioco sarà ambientato in un mondo fantasy e proporrà meccaniche di gameplay diverse da quelle dei "classici" JRPG, lo sviluppo richiederà comunque ancora molto tempo e le piattaforme di destinazione non sono ancora state decise. Il 23 dicembre il progetto sarà annunciato in via ufficiale con un livestream su Niconico, tra pochi giorni ne sapremo certamente di più su Project Re Fantasy.