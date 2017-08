Primi screenshot per Persona 3 Dancing Moon Night e Persona 5 Dancing Star Night

L'ultimo numero di Famitsu include un articolo su, in cui sono contenuti una serie di nuovi screenshot tratti dai due giochi. Nelle immagini possiamo vedere alcune movenze associate ai vari personaggi.

Oltre alle immagini, l'articolo fa luce sui primi dettagli riguardanti i due nuovi giochi di danza. Atlus intende migliorare notevolmente le meccaniche e il comparto tecnico rispetto a Persona 4 Dancing All Night, introducendo nuove canzoni e una nuova modalità che rimpiazzerà lo Story Mode.

Tutti i membri di Atlus Sound Team, oltretutto, stanno partecipando allo sviluppo di Persona 3 Dancing Moon Night e Persona 5 Dancing Star Night, con l'obiettivo di realizzare un comparto sonoro di altissimo profilo. Infine, sono stati confermati i 60 fps per le versioni PlayStation 4 di entrambi i titoli, mentre non ci sono ancora dettagli di nessun tipo sul possibile supporto a PS4 Pro.

I due giochi usciranno in Giappone nel corso del 2018 su Playstation 4 e Playstation Vita. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli per quanto riguarda la release occidentale.