Dagli autori di This War of Mine, ecco il primo gameplay trailer di Frostpunk

A un anno preciso dall' annuncio , i ragazzi di, software house conosciuta per l'apprezzato, hanno pubblicato il primo gameplay trailer di, il loro nuovo progetto.

Frostpunk è ambientato in un mondo completamente congelato in cui gli uomini hanno sviluppato una tecnologia basata sull'utilizzo del vapore per poter combattere il freddo. Il giocatore dovrà governare una città e i suoi cittadini, e nel fare ciò dovrà prendere difficili decisioni sulla gestione e sull'ottimizzazione delle risorse a disposizione, il tutto al fine di raggiungere un unico obiettivo: sopravvivere. Frostpunk è in sviluppo per PC e al momento non presenta una data di uscita.