Primo sguardo alla PS4 Pro personalizzata per Monster Hunter World

ha svelato i primi dettagli sullapersonalizzata per. Il bundle sarà disponibile in Giappone dal prossimo 7 dicembre, al momento invece non ci sono conferme riguardo l'arrivo in Occidente di questa versione della console.

Il pacchetto includerà una console PlayStation 4 Pro con hard disk da 1 Terabyte, un controller personalizzato, una copia digitale di Monster Hunter World (riscattabile dal 26 gennaio 2018), due mesi di abbonamento a PlayStation Plus e un tema per la dashboard, il tutto proposto al prezzo di 49.980 yen, circa 370 euro al cambio attuale.

Monster Hunter World uscirà in Occidente il 26 gennaio 2018 in edizione Standard e Collector's Edition, Capcom ha aperto i preordini di entrambe le edizioni nelle scorse ore.