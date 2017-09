Al Pax West di Seattle,ha portato una demo di, remake del titolo omonimo uscito nel 1993 su Super Nintendo e accolto positivamente da pubblico e critica.

Questa riedizione presenta un comparto tecnico migliorato, testi rivisitati, un miglior bilanciamento del gameplay e nuovi contenuti non ancora specificati. In calce alla notizia trovate dieci minuti di gameplay registrati dalla demo del PAX di Seattle, Secret of Mana Remake uscirà il 15 febbraio su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC Windows (via Steam).