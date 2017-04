Primo story trailer per Marvel vs Capcom Infinite

ha pubblicato il primo story trailer di, il nuovo e attesissimo capitolo della celebre serie picchiaduro, che, come annunciato nella giornata di ieri, debutterà il prossimo 19 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Come ci viene mostrato nel filmato che trovate in apertura di news, in Marvel vs Capcom Infinite dovremo affrontare una grave minaccia: Ultron e Sigma si sono fusi in un unico corpo e spetterà a noi sventare il loro piano di sterminio. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile in tre versioni: Standard, Deluxe e Collector's Edition. Poche ore fa è trapelato online un video gameplay della durata di cinque minuti.