Primo trailer e immagini di FlatOut 4 Total Insanity

ha pubblicato il primo trailer e le prime immagini di. L'ultimo capitolo del franchise riesce a combinare sapientemente le caratteristiche e le modalità di gioco più apprezzate dai fan storici con nuove funzionalità ed esaltanti contenuti inediti.

Sviluppato dallo studio parigino Kylotonn Racing Game (WRC 5, WRC 6), FlatOut 4 sarà disponibile da marzo 2017 in Europa e in Asia (escluso il Giappone) nei formati PlayStation 4 e Xbox One.

Caratteristiche principali

27 veicoli personalizzabili, inclusi alcune tra le vetture più apprezzate dai fan storici del franchise e nuovi bolidi inediti.

20 tracciati sui quali gli appassionati potranno fare scintille: classici “Derby racing”, prove a tempo, arene, livelli d'assalto, livelli Carnage e molto altro ancora.

Collisioni ad alta velocità in ambienti in cui tutto può essere distrutto.

La leggendaria modalità Stunt: un mix di acrobazie, di cui sei sono nuove e altre sei sono realizzate sulla base di quelle storiche, in cui il pilota è scagliato fuori dal parabrezza.

Modalità Arena: con 3 diversi stili di gioco - Death Match, Capture the Flag, Survivor.

Nuova modalità assalto: con armi letali per rallentare o distruggere gli avversari.

Modalità Online estesa a 8 giocatori e geo-localizzazione, per poter dar vita con gli amici più cari ad esaltanti sfide a base di acrobazie.

FlatOut 4 Total Insanity rappresenta un vero e proprio ritorno alle origini, assicurando al giocatore le tipiche sensazioni adrenaliniche dello storico franchise arcade ispirato ai Demolition Derby. Mezzi potenziati con nitroglicerina, circuiti folli, esplosioni continue, ma non solo: il quarto capitolo di FlatOut offre anche un entusiasmante campionario di bolidi, composto da macchine da corsa, potenti muscle car, autocarri e persino da un furgone dei gelati super potenziato che non passerà certamente inosservato.