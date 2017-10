Primo video gameplay per BlazBlue Cross Tag Battle

Nella giornata odierna,ha mostrato per la prima volta il gameplay del suo nuovo picchiaduro crossover,. Il roster del titolo includerà i lottatori di diversi fighting game, quali, e

Il filmato che trovate in cima alla notizia vede protagonisti i personaggi annunciati fino a questo momento, ovvero: Ragna the Bloodedge e Jin Kisragi da BlazBlue; Yu Narukami e Yosuke Hanamura da Persona 4; Linne e Hyde da Under Night In-Birth Exe: Late[st], e Ruby da RWBY.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che BlazBlue Cross Tag Battle arriverà nel corso del 2018. Il titolo arriverà su home console non ancora specificate da Arc System (da notare, comunque, che l'interfaccia di gioco mostra chiaramente i tasti PS4).