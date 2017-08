Primo video gameplay per Sword Art Online: Fatal Bullet

Annunciato in giornata dasi mostra per la prima volta in azione grazie ad un video di gameplay pubblicato nel corso delle ultime ore da Dengeki Online.

Il titolo, sviluppato in Unreal Engine 4 dai ragazzi di Dimps (autori della serie di Dragon Ball Xenoverse), consiste in uno sparatutto in terza persona con elementi RPG ambientato nell'MMORPG in realtà virtuale dell'univeso di Gun Gale Online, introdotto con la seconda serie anime di Sword Art Online.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in cima, ricordiamo che Sword Art Online: Fatal Bullet sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One durante i primi mesi del 2018.