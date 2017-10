Prince of Persia: questi artwork lo immaginano in un'ambientazione contemporanea

manca dalle scene da molto tempo ormai. Se escludiamo un episodio dedicato ai dispositivi mobili, è dal 2010 che il principe non arriva sul mercato con un titolo tripla A, anno in cui uscì il poco brillante

La community di appassionati però non ha mai dimenticato la serie, i particolare i ragazzi della Pivaut, una scuola d'arte di Montreal. Come segnalato sul forum ufficiale di Ubisoft, nell'ambito di un progetto chiamato "Prince of Persia in 2017" hanno immaginato un ipotetico capitolo della serie ambientato in epoca contemporanea. Per l'occasione sono stati realizzati tantissimi artwork, molti dei quali vi proponiamo nella galleria allegata all'articolo. Molti altri, invece, li trovate alla pagina dedicata.

Cosa ve ne pare? Basta poco per far galoppare l'immaginazione, e la speranza è che Ubisoft abbia effettivamente in cantiere qualcosa dedicato a Prince of Persia. Nonostante l'assenza prolungata dalle scene, il ricordo è ancora vivo nella mente degli appassionati, che siamo sicuri accoglierebbero con estremo entusiasmo l'annuncio di un nuovo capitolo.

Intanto Ubisoft si appresta a pubblicare un altro pezzo da novanta del suo catalogo. Assassin's Creed Origins è atteso per il 27 ottobre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC. La casa francese ha anche già annunciato i contenuti che saranno presenti nel Season Pass.