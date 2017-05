Principessa Mafalda: una nuova visual novel a tema storico

sarà un'ottima occasione per gli sviluppatori indipendenti italiani di mettere in mostra i propri progetti videoludici. Tra i vari titoli che vedremo all'evento, abbiamo anche, visual novel che narra i tragici eventi del 1908 legati all'omonimo piroscafo italiano. Principessa Mafalda è una Visual Novel a tema storico che, attraverso i sogni e le speranze di alcuni personaggi, ripercorre l’odissea del piroscafo Mafalda, affondato in acque brasiliane nel 1927.

Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento avrà inizio la mattina del 19 maggio e terminerà la sera del 21 maggio; l'ingresso è completamente gratuito.