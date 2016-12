Prison Architect riceve un aggiornamento a sorpresa

Lo sviluppatore Introversion Software ha rilasciato oggi un nuovo e inaspettato aggiornamento per il suo gestionale Prison Architect, dopo aver dichiarato lo scorso agosto che l’update 2.0 sarebbe stato l’ultimo pubblicato.

Le novità sono dedicate ai bisogni del personale del carcere, introducendo una nuova serie meccaniche di gioco che li rendono più realistici e umani. I lavoratori avranno ora delle necessità - come già accade con i carcerati - e sentiranno così il bisogno di fare della pause, avere del tempo per la ricreazione e molto altro. Trascurare i loro bisogni li porterà ad essere meno efficienti sul posto di lavoro, impattando negativamente sull’intera situazione carceraria.

Lo sviluppatore ha dichiarato che questa caratteristica non è stata introdotta fin dall’inizio per permettere ai giocatori di concentrarsi sul vero fulcro del gioco: i carcerati. Potete consultare il changelog completo (momentaneamente solo in lingua inglese), all’interno della pagina ufficiale del gioco su Steam.