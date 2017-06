Pro Cycling Manager 2017 si mostra in un nuovo trailer

sarà disponibile dal 15 giugno per piattaforma PC e vi darà la possibilità di mettervi alla prova come manager di un team professionistico di ciclismo in oltre 200 competizioni (più di 500 tappe) di tutto il mondo tra cui La Vuelta e il Tour de France.

Le decisioni più importanti saranno nelle vostre mani. Dallo scouting al reclutamento dei corridori, dall'assunzione dei membri dello staff alle negoziazioni dei contratti e alla gestione del sponsor, dovrete fare le scelte giuste per assicurarvi la vittoria! Ogni tappa conta e, anche durante le gare, le strategie e le decisioni toccheranno a voi! In questo nuovo trailer gli sviluppatori di Cyanide e Christian Prudhomme (il Direttore del Tour de France) vi mostreranno tutte le novità incluse in Pro Cycling Manager 2017 e vi daranno alcuni utili consigli per diventare una direttore sportivo di ciclismo di grande successo



Cyanide ha concentrato tutte le sue energie per migliorare molti aspetti di Pro Cycling Manager per rendere l’esperienza di gioco quanto più simile alla realtà includendo corse a cronometro, le diverse velocità dei ciclisti, un’intelligenza artificiale migliorata, nuove funzionalità multiplayer, così come la gestione della resistenza e la preparazione pre-gara. Pro Cycling Manager 2017 sarà disponibile dal 15 giugno per piattaforma PC, i giocatori console potranno mettersi alla prova con il videogioco ufficiale del Tour de France, in uscita lo stesso giorno per PlayStation 4 e Xbox One.