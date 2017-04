è comparso nei listini di Amazon Italia . Il noto negozio online ha rivelato anche la probabile data di uscita del nuovo simulatore calcistico targato

Secondo quanto riportato, PES 2018 uscirà il 15 settembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 e Xbox 360, mentre non sembrano esserci tracce di una versione per Switch.

Per il momento, Konami non ha ancora annunciato ufficialmente Pro Evolution Soccer 2018 tuttavia il reveal non dovrebbe essere troppo lontano e potrebbe avvenire, come di consueto, durante la tarda primavera.