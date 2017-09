Pro Evolution Soccer 2018 è disponibile da oggi, pubblicata la Day One Patch

ha annunciato cheè da oggi disponibile in tutto il mondo. Vincitore del premio Best Sports Game alla Gamescom di quest’anno, il nuovo PES ha creato grande attesa tra i giocatori che hanno avuto la possibilità di provarlo ino negli eventi in cui il gioco è stato mostrato.

PES 2018 propone l’immediatezza e il controllo totale che hanno reso celebre la serie ma con nuovo “look and feel” per garantire la più realistica esperienza di gioco calcistico mai creata.

Quest’anno PES 2018 ha visto offrire dei grandiosi bonus pre-order come il contenuto dedicato a Usain Bolt, l’uomo più vincente e veloce dell’atletica, e la leggenda argentina del calcio, Diego Maradona che si è unito alla famiglia di PES sia come ambassador che come giocatore all’interno del prodotto. La lista delle leggende incluse nella serie continua a crescere grazie anche alla presenza esclusiva di uno dei calciatori più celebri del mondo: David Beckham. Le altre nuove leggende includono, i brasiliani Romario e Socrates, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Michael Zorc, Norbert Dickel e Jörg Heinrich del Borussia Dortmund, Javier Zanetti, Dejan Stanković e Francesco Toldo dell’FC Internazionale Milano, così come le icone del Liverpool Ian Rush, Robbie Fowler e Michael Owen, tutte presenti in PES 2018 - Altre Leggende saranno svelate più avanti nel corso dell’anno.

PES 2018 si arricchisce di una nuova selezione di squadre che appariranno nel gioco tra cui l’FC Internazionale Milano. È disponibile una nuova interfaccia utente, così come nuove presentazioni all’interno del gioco che danno la sensazione di assistere a una trasmissione televisiva. Il controllo è la chiave in una partita di calcio e PES 2018 mantiene l’immediatezza ed il controllo totale per cui la serie è famosa insieme ad altri miglioramenti per aumentare l’autenticità del gioco. Gli appassionati potranno giocare partite ad un ritmo più realistico, mentre un nuovo sistema strategico di gestione del dribbling permetterà un controllo più preciso, implementando l’opportunità di proteggere il pallone dagli attacchi avversari. Allo stesso modo, semplici movimenti della levetta analogica potranno essere utilizzati per produrre finte che punteranno a ingannare la difesa. Konami ha anche implementato il sistema Real Touch, grazie al quale i giocatori reagiranno nella ricezione della palla utilizzando varie parti del corpo come il petto, la testa e le gambe per prendere possesso del pallone in base all’altezza in cui riceveranno il passaggio. Le animazioni sono state tutte riviste, in particolar modo nelle punizioni e nel calcio di inizio con un solo giocatore.

PES 2018 includerà anche un Sistema di Real Capture che permetterà di avere un effetto realistico nella gestione dell’illuminazione nelle partite diurne e notturne. Oltre 20.000 elementi degli stadi sono stati ricreati in modo realistico, inclusi il campo, il tunnel di ingresso e le aree circostanti al terreno di gioco rendendo stadi come il Camp Nou e il Signal Iduna Park, in esclusiva per PES 2018, identici alle controparti reali. La riproduzione del modo in cui si muovono i calciatori, si preparano al tiro e passano è stato ulteriormente raffinato per essere uguale alla realtà e, grazie alle sessioni di capturing realizzate in ambienti realistici, il sistema dell’animazione nel gioco risulta essere notevolmente migliorato. I movimenti base come camminare, voltarsi e la postura sono ancora più realistici, e i modelli dei calciatori hanno una maggiore varietà, con una particolare attenzione a come le tenute di gioco vestono diverse corporature dei giocatori. Grazie agli accordi di Konami con le squadre partner il livello di dettaglio arriva persino a riprodurre i tatuaggi di alcuni calciatori.

Grazie alla sua celebre qualità del gameplay e al miglioramento grafico sotto ogni aspetto del gioco, PES 2018 permetterà un maggiore divertimento per le persone che lo proveranno. L’opzione 11 contro 11 online e le sfide a myClub sono accompagnate dalle modalità 2 contro2 e 3 contro 3 con il supporto per ospiti in locale. Chi proverà il gioco avrà il modo di testare la modalità Partita Selezione Casuale con un nuovo aspetto e nuove caratteristiche. Mettiti alla prova nei panni di un allenatore con tornei pre-stagionali, un sistema dei trasferimenti migliorato, interviste pre-partita e accesso agli spogliatoi.

È stata pubblicata oggi la patch day-one di PES 2018 per gli aggiornamenti delle rose delle squadre.

Jonas Lygaard il Senior Director of Brand and Business Development di Konami ha dichiarato, "Questo è il più importante lancio di PES degli ultimi dieci anni e siamo emozionati nel poterlo condividere con i fan dopo i commenti entusiastici a livello mondiale sulla demo e dopo i successi ottenuti nelle edizioni di E3 e gamescom di quest’anno. Abbiamo lavorato duramente per regalare agli appassionati la più realistica esperienza di gioco mai realizzata e siamo molto fieri del risultato raggiunto. Con leggende come Beckham e Bolt presenti all’interno del gioco, abbiamo raggiunto nuovi livelli di eccellenza con PES 2018 e non vediamo l’ora che i fan possano provarlo!"

PES 2018 è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox360 e per piattaforma PC (via Steam) in una versione che ha avuto grandissimi miglioramenti in termini di estetica e di contenuto, portando il prodotto al livello di qualità pari alle versioni delle attuali generazioni di console.