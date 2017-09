Pro Evolution Soccer 2018: Guida ai nomi reali delle squadre

è disponibile su PC e console, tuttavia anche quest’annoha riscontrato problemi con le licenze e i nomi delle squadre, rimpiazzati da nominativi generici. In questa guida troverete dunque la lista delle squadre con i rispettivi nomi reali.

English League – Premier League

Konami ha stretto una partnership con Liverpool FC e Arsenal, squadre presenti nel gioco con nomi e loghi reali. Gli altri team adottano invece denominazioni di fantasia come, ad esempio, London FC (Chelsea), Man Blue (Manchester City), Man Red (Manchester United), South Norwood (Crystal Palace) e East London (West Ham).

East Dorsetshire – Bournemouth

East Sussex – Brighton and Hove Albion

Lancashire Claret – Burnley

London FC – Chelsea

South Norwood – Crystal Palace

Merseyside Blue – Everton

West Yorkshire Town – Huddersfield Town

East Midlands – Leicester

Liverpool FC

Man Blue – Manchester City

Man Red – Manchester United

Tyneside – Newcastle

•ampshire Red – Southampton

St Red – Stoke

West Glamorgan City – Swansea

North East London – Tottenham

Hertfordshire – Watford

West Midlands Stripes – West Bromwich Albion

East London – West Ham

English 2nd Division – The Championship

La seconda divisione inglese presenta esclusivamente nomi fittizi, come West Midlands Village (Aston Villa), ST Yellow (Burton Albion), East Anglia Town (Ipswich Town) e North West London (Queens Park Rangers).

West Midlands Village – Aston Villa

SY Red – Barnsley

West Midlands City – Birmingham City

NW White Black – Bolton Wanderers

Hounslow – Brentford

SW Red – Bristol City

ST Yellow – Burton Albion

South Wales – Cardiff City

Derbyshire – Derby County

Fulham FC

Yorkshire Orange – Hull City

East Anglia Town – Ipswich Town

Yorkshire Whites – Leeds United

Teesside – Middlesbrough

GL Blue White – Millwall

Norfolk City – Norwich City

Notts Reds – Nottingham Forest

LN White – Preston North End

North West London – Queens Park Rangers

Berkshire Blues – Reading

YH Red Black – Sheffield United

South Yorkshire Blues – Sheffield Wednesday

Wearside – Sunderland

WM Gold – Wolverhampton Wanderers

Italian League – Serie A

Il Sassuolo torna quest’anno al suo vero nome, abbandonando l’ormai storico Sansagiulo. La Juventus, partner ufficiale di FIFA 18, non ha invece concesso i diritti per l'utilizzo del nome a Konami. La squadra torinese continua infatti a chiamarsi PM Black White nel gioco.

PM Black White – Juventus

Italian 2nd Division – Serie B

Tanti i nomi di fantasia utilizzati per le squadre della nostra Serie B, tra cui AB White Light Blue (Pescara), Alvegiaro (Avellino), CM Yellow Red (Benevento), CM Burgundy (Salernitana) e Prastogna (Perugia).

AB White Light Blue – Pescara

Alvegiaro- Avellino

Bagnaroni – Bari

CM Yellow Red – Benevento

Brutie- Brescia

CM Burgundy – Salernitana

ER White Red – Carpi

DL Crimson – Cittadella

DL Green Black Orange – Venezia FC

ER Black White – A. C. Cesena

ER Yellow Blue – Parma

LB Red Grey – US Cremonese

LR White Blue – Virtus Entella

MA Zebra – Ascoli

Pailamudoveli – Pro Vercelli

PL Red Black – Foggia Calcio

PM Blue White – Novara

Prastogna – Perugia

SI Pink Black – U.S.C Palermo

Spremonese – Spezia

Teccarina – Ternana

TI Yellow Blue – Frosinone

TO Blue – Chievo Verona

Spanish League – La Liga

Nomi reali per Atletico De Madrid, FC Barcelona e Valencia. Gli altri team spagnoli adottano invece denominazioni di fantasia come, ad esempio, AN Cyan White (Malaga), CN Yellow Blue (Las Palmas), GA Blue White (Deportivo La Coruna) e MD White (Real Madrid).

AN Cyan White – Malaga

AN Green White – Real Betis

AN White Red – Sevilla

Atletico De Madrid

CN Yellow Blue – Las Palmas

CT Blue White – Espanyol

CT Carmine White – Girona

ED Blue Burgundy – Levante

ED Yellow – Villareal

FC Barcelona

GA Blue White – Deportivo La Coruna

GA Cyan – Celta Vigo

MD Blue White – Leganes

MD Cobalt Blue – Getafe

MD White – Real Madrid

PV Blue Red – Eibar

PV Blue White – Real Sociedad

PV Sky Blue White – Alaves

PV White Red – Athletic Bilbao

Valencia Club De Futbol

Spanish Second Division – Segunda Division

La Serie B spagnola presenta decine di squadre con nomi di pura fantasia, a causa della mancata acquisizione dei diritti di sfruttamento di nomi e marchi. Tra questi, troviamo AN Scarlet White (Almeria), CL Purple (Valladolid), CT Blue Red B (FC Barcelona B) e MD Scarlet White (Rayo Vallecano).

AN Red White – Granada

AN Scarlet White – Almeria

AN Viridian White – Cordoba

AN White Red B – Sevilla Atletico

AN Yellow Blue – Cadiz

AR Burgundy Blue – Huesca

AR White Blue – Zaragoza

AS Blue – Oviedo

AS Red White – Sporting Gijon

CL Black White – Cultural y Deportiva Leonesa

CL Purple – Valladolid

CL Red – Numancia

CM White Black – Albacete Balompié

CN White Blue – Tenerife

CT Blue Red B – FC Barcelona B

CT Red – Gimnastic

CT Red Black – Reus Deportiu

GA Red White – Lugo

MC Blue White – UCAM Murcia CF

MD Canary Yellow – Alcorcon

MD Scarlet White – Rayo Vallecano

NC Red – Osasuna

Portugal League – Primeira Liga

Nomi reali per Benfica, FC Porto e Sporting CP. I restanti team della massima divisione portoghese adottano invece denominazioni di fantasia, come Rovaneche (Rio Ave), Podefteza (Pacos Ferreira), Maseadeira (Maritimo) e Borfecao (Boavista).

AL Black White – Olhanense

BJ Red – Académica de Coimbra

Blemotao – Belenenses

SL Benfica

Borfecao – Boavista

Bresigne – Braga

T M Blue Red – Chaves

Estralpao – Estoril

DL Azure Blue – Feirense

Maseadeira – Maritimo

Meraszilho – Moreirense

Nardimcol – Nacional

Podefteza – Pacos de Ferreira

FC Porto

Rovaneche – Rio Ave

Sporting CP

BA Yellow Green – Tondela

Visicutao – Vitoria de Guimaraes

Verfolcao – Vitoria de Setubal

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di PES 2018, ricordandovi che il gioco è disponibile su PC Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360.