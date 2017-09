Nelle ultime ore alcuni utenti di Reddit hanno notato che la scheda disu Steamdb è stata aggiornata con nuove informazioni, rivelando che su PC il gioco utilizzerà il controverso sistema di protezione Denuvo.

Questo DRM, utile a fermare almeno per qualche tempo la diffusione delle copie pirata, è stato infatti accusato in passato di causare problemi alle performance dei giochi, come nel caso di Rime di Tequila Works. Presto scopriremo se la stessa sorte toccherà a Pro Evolution Soccer 2018: il titolo calcistico è infatti disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ricordiamo che la demo è ora disponibile su Steam.