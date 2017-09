Pro Evolution Soccer 2018: i migliori calciatori del gioco di calcio Konami

, disponibile su PC e console, ha ricevuto un primo aggiornamento legato alle rose delle squadre. In questa guida andremo dunque a scoprire i migliori giocatori presenti nella simulazione calcistica di, suddividendoli in base al ruolo ricoperto.

PES 2018: i 10 migliori portieri del gioco

In questa classifica troviamo atleti come Hugo Lloris, Jan Oblak, David de Gea e Gianluigi Buffon, quest'ultimo in seconda posizione scavalcato solamente da Manul Neuer con un punteggio di 91:

10. Marc-André ter Stegen (85)

9. Petr Čech (85)

8. Keylor Navas (86)

7. Samir Handanović (86)

6. Hugo Lloris (87)

5. Jan Oblak (88)

4. David de Gea (88)

3. Thibaut Courtois (89)

2. Gianluigi Buffon (89)

1. Manuel Neuer (91)

PES 2018: i 10 migliori difensori del gioco

Tra i migliori difensori di PES 2018 troviano spazio Alex Sandro, David Silva, Marcelo e Leonardo Bonucci:

10. Toby Alderweireld (85)

9. David Alaba (86)

8. Alex Sandro (86)

7. Gerard Piqué (87)

6. Mats Hummels (87)

5. Jérôme Boateng (88)

4. David Silva (88)

3. Marcelo (88)

2. Leonardo Bonucci (88)

1. Sergio Ramos (88)

PES 2018: i migliori 10 centrocampisti del gioco

Tra i migliori centrocampisti di PES 2018 figurano Isco, Kevin De Brunye, Paul Pogba, Toni Kroos e Luka Modric.

10. Henrikh Mkhitaryan (85)

9. N'Golo Kanté (86)

8. Isco (87)

7. Andrés Iniesta (87)

6. Kevin De Bruyne (87)

5. Mesut Özil (88)

4. Arturo Vidal (88)

3. Paul Pogba (88)

2. Toni Kroos (88)

1. Luka Modrić (89)

PES 2018: i 5 migliori attaccanti del gioco

Infine, spazio ai migliori attaccanti, con Lionel Messi al primo posto, Cristiano Ronaldo al secondo, Suarez al terzo e Neymar JR fuori dal podio, in quarta posizione.

5. Robert Lewandowski (90)

4. Neymar (91)

3. Luis Suárez (92)

2. Cristiano Ronaldo (94)

1. Lionel Messi (94)

Siete d'accordo con le valutazioni assegnate da Konami? Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di PES 2018, ricordandovi che il gioco è disponibile su PC Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360.