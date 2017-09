Pro Evolution Soccer 2018: pubblicato l'elenco completo di Obiettivi e Trofei

Sul portale Exophase.com è stata pubblicata la lista dei Trofei e degli Obiettivi di, grazie alla quale scopriamo che il nuovo capitolo della serie calcistica diincluderà ben 50 achievements.

Potete visualizzare l'elenco completo seguendo questo indirizzo. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Pro Evolution Soccer 2018 uscirà il 15 settembre su PC, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4. Al lancio sarà disponibile per il download una day one patch che includerà varie correzioni e bugfix per risolvere i principali problemi segnalati dalla community. Per tutte le novità sul gioco, vi invitiamo a seguire la scheda a esso dedicata.